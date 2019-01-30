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DSL Chande momentum oscillator - smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Chande Momentum Oscillator - индикатор импульса, разработанный Тушаром Чанде. Чанде впервые описал этот индикатор в 1994 году в своей книге "Новый технический трейдер" ("The New Technical Trader"). Он основан на расчете разницы между суммой всех недавних прибылей и суммой всех недавних убытков, результат затем делится на сумму всего движения цены за этот период.
формула индикатора Chande Momentum Oscillator:
где:
- Su - сумма прибылей.
- Sd - сумма убытков.
В этой версии:
Обычно индикатор CMO используется относительно статических уровней (обычно -50 и +50), но при таком походе не хватает гибкости, при этом данные часто запаздывают. В этой версии вместо статистических уровней для тренда используются прерывистые сигнальные линии. Также, поскольку "сырой" вариант CMO далек от сглаженности и может генерировать слишком много сигналов, в этой версии добавлено сглаживание. Сглаживание применяется к ценам перед использованием их в расчетах, благодаря чему задержка получается минимальной, а в полученных результатах отфильтровываются ложные сигналы, которые присутствуют при сыром расчете.
PS: для получения "сырого" CMO, установите параметр сглаживания <= 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22649
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