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Индикаторы

DSL Chande momentum oscillator - smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Предпосылки:

Chande Momentum Oscillator - индикатор импульса, разработанный Тушаром Чанде. Чанде впервые описал этот индикатор в 1994 году в своей книге "Новый технический трейдер" ("The New Technical Trader"). Он основан на расчете разницы между суммой всех недавних прибылей и суммой всех недавних убытков, результат затем делится на сумму всего движения цены за этот период.

формула индикатора Chande Momentum Oscillator:

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

где:

  • Su - сумма прибылей.
  • Sd - сумма убытков.

В этой версии:

Обычно индикатор CMO используется относительно статических уровней (обычно -50 и +50), но при таком походе не хватает гибкости, при этом данные часто запаздывают. В этой версии вместо статистических уровней для тренда используются прерывистые сигнальные линии. Также, поскольку "сырой" вариант CMO далек от сглаженности и может генерировать слишком много сигналов, в этой версии добавлено сглаживание. Сглаживание применяется к ценам перед использованием их в расчетах, благодаря чему задержка получается минимальной, а в полученных результатах отфильтровываются ложные сигналы, которые присутствуют при сыром расчете.

PS: для получения "сырого" CMO, установите параметр сглаживания <= 1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22649

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