Предпосылки:



Chande Momentum Oscillator - индикатор импульса, разработанный Тушаром Чанде. Чанде впервые описал этот индикатор в 1994 году в своей книге "Новый технический трейдер" ("The New Technical Trader"). Он основан на расчете разницы между суммой всех недавних прибылей и суммой всех недавних убытков, результат затем делится на сумму всего движения цены за этот период.

формула индикатора Chande Momentum Oscillator:

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

где:

Su - сумма прибылей.

Sd - сумма убытков.

В этой версии:



Обычно индикатор CMO используется относительно статических уровней (обычно -50 и +50), но при таком походе не хватает гибкости, при этом данные часто запаздывают. В этой версии вместо статистических уровней для тренда используются прерывистые сигнальные линии. Также, поскольку "сырой" вариант CMO далек от сглаженности и может генерировать слишком много сигналов, в этой версии добавлено сглаживание. Сглаживание применяется к ценам перед использованием их в расчетах, благодаря чему задержка получается минимальной, а в полученных результатах отфильтровываются ложные сигналы, которые присутствуют при сыром расчете.

PS: для получения "сырого" CMO, установите параметр сглаживания <= 1.