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Индикаторы

Heiken ashi smoothed - zone trade - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2483
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Теория:

Исходный индикатор был описан Б. Уильямсом как четырехмерная торговая зона:

  • Если текущие бары AC и AO показывают тренд вверх, это означает, что зона растет.
  • Если текущие бары AC и AO показывают тренд вниз, это означает, что зона падает.
  • Если бары АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет.

В этой версии:

Индикатор основан на трех индикаторах:

  • Heiken Ashi
    • сглаженный (если период сглаживания >1)
    • обычный (если период сглаживания <=1)
  • Accelerator Oscillator
  • Awesome Oscillator

Наклон сглаженного Heiken ashi можно использовать для фильтрации ложных сигналов. Комбинированное состояние этих трех значений и генерирует зоны и торговые сигналы. В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием одного из 4х типов усреднения:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22639

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