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Heiken ashi smoothed - zone trade - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Исходный индикатор был описан Б. Уильямсом как четырехмерная торговая зона:
- Если текущие бары AC и AO показывают тренд вверх, это означает, что зона растет.
- Если текущие бары AC и AO показывают тренд вниз, это означает, что зона падает.
- Если бары АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет.
В этой версии:
Индикатор основан на трех индикаторах:
- Heiken Ashi
- сглаженный (если период сглаживания >1)
- обычный (если период сглаживания <=1)
- Accelerator Oscillator
- Awesome Oscillator
Наклон сглаженного Heiken ashi можно использовать для фильтрации ложных сигналов. Комбинированное состояние этих трех значений и генерирует зоны и торговые сигналы. В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием одного из 4х типов усреднения:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22639
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