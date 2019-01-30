Теория:

Исходный индикатор был описан Б. Уильямсом как четырехмерная торговая зона:

Если текущие бары AC и AO показывают тренд вверх , это означает, что зона растет .

, это означает, что зона . Если текущие бары AC и AO показывают тренд вниз , это означает, что зона падает .

, это означает, что зона . Если бары АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет.

В этой версии:



Индикатор основан на трех индикаторах:

Heiken Ashi



сглаженный (если период сглаживания >1)



обычный (если период сглаживания <=1)

Accelerator Oscillator

Awesome Oscillator

Наклон сглаженного Heiken ashi можно использовать для фильтрации ложных сигналов. Комбинированное состояние этих трех значений и генерирует зоны и торговые сигналы. В этой версии добавлена возможность сглаживания с использованием одного из 4х типов усреднения:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя















