CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GHLA_ST_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2077
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Информационно-сигнальный индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend Bar - индикатор на основе индикаторов Gann HiLo Activator и SuperTrend.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • GHLA period - период расчёта Gunn HiLo Activator
  • SuperTrend period - период расчёта SuperTrend
  • SuperTrend shift - сдвиг линии SuperTrend относительно цены
  • Use SuperTrend filter - использованик фильтра по тренду в SuperTrend (Yes/No)

Наличия в терминале Gunn HiLo Activator и SuperTrend не требуется - рассчитываются индикатором самостоятельно.

При совпадении направления вверх индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится зелёный указатель
При совпадении направления вниз индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится красный указатель
В любых других случаях ставится серый (нейтральный) указатель



Linear_Regression_Slope Linear_Regression_Slope

Индикатор Linear regression slope

Executor AO Executor AO

Советник по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO)

GHLA GHLA

Индикатор GHLA

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Индикатор Elder Impulse System