При совпадении направления вверх индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится зелёный указатель

При совпадении направления вниз индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится красный указатель

В любых других случаях ставится серый (нейтральный) указатель