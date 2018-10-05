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GHLA_ST_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Gann HiLo Activator/SuperTrend Bar - индикатор на основе индикаторов Gann HiLo Activator и SuperTrend.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- GHLA period - период расчёта Gunn HiLo Activator
- SuperTrend period - период расчёта SuperTrend
- SuperTrend shift - сдвиг линии SuperTrend относительно цены
- Use SuperTrend filter - использованик фильтра по тренду в SuperTrend (Yes/No)
Наличия в терминале Gunn HiLo Activator и SuperTrend не требуется - рассчитываются индикатором самостоятельно.
При совпадении направления вверх индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится зелёный указатель
При совпадении направления вниз индикаторов Gunn HiLo Activator и SuperTrend, ставится красный указатель
В любых других случаях ставится серый (нейтральный) указатель
Linear_Regression_Slope
Индикатор Linear regression slopeExecutor AO
Советник по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO)
GHLA
Индикатор GHLAElder_Impulse_System
Индикатор Elder Impulse System