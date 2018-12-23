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Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标基于 Gann HiLo Activator 和 SuperTrend 指标。
它有四个输入:
- GHLA period - Gunn HiLo Activator 计算周期
- SuperTrend period - SuperTrend 计算周期
- SuperTrend shift - SuperTrend 指示线相对于价格的平移
- Use SuperTrend filter - 在 SuperTrend (Yes/No) 中使用趋势过滤器
无需 Gunn HiLo Activator 和 SuperTrend。 它们由指标自行计算。
如果 Gunn HiLo Activator 和 SuperTrend 指标都显示上升趋势，则标签设置为绿色
如果两个指标都显示下降趋势，则标签设置为红色
在任何其它情况下，标签设置为灰色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22623
Linear_Regression_Slope
线性回归斜率指标HLCrossSigForRSI
HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响
GHLA
GHLA 指标Elder_Impulse_System
Elder 脉冲系统指标