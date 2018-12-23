代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

GHLA_ST_Bar - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1733
等级:
(14)
已发布:
GHLA_ST_Bar.mq5 (23.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标基于 Gann HiLo ActivatorSuperTrend 指标。

它有四个输入:

  • GHLA period - Gunn HiLo Activator 计算周期
  • SuperTrend period - SuperTrend 计算周期
  • SuperTrend shift - SuperTrend 指示线相对于价格的平移
  • Use SuperTrend filter - 在 SuperTrend (Yes/No) 中使用趋势过滤器

无需 Gunn HiLo Activator 和 SuperTrend。 它们由指标自行计算。

如果 Gunn HiLo Activator 和 SuperTrend 指标都显示上升趋势，则标签设置为绿色
如果两个指标都显示下降趋势，则标签设置为红色
在任何其它情况下，标签设置为灰色。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22623

Linear_Regression_Slope Linear_Regression_Slope

线性回归斜率指标

HLCrossSigForRSI HLCrossSigForRSI

HLCrossSigForRSI 被视为趋势指标，因为它旨在“捕捉”趋势。 然而，这是一个非常复杂和信息丰富的指标，能够排除交易中的心理和情绪影响

GHLA GHLA

GHLA 指标

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Elder 脉冲系统指标