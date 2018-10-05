Кроме сигналов пересечения с нулевой линией, индикатор может отображать некоторые фигуры технического анализа: двойное дно, тройное дно, двойная вершина, тройная вершина, голова-плечи, перевёрнутая голова-плечи. Также неплохо, а порой и лучше других, отображает дивергенции.