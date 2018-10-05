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Индикаторы

Linear_Regression_Slope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Linear regression slope - отображает наклон текущей линейной модели для цены за выбранный период.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Увеличение значения линии индикатора указывает на восходящую тенденцию, уменьшение - на нисходящую.

Кроме сигналов пересечения с нулевой линией, индикатор может отображать некоторые фигуры технического анализа: двойное дно, тройное дно, двойная вершина, тройная вершина, голова-плечи, перевёрнутая голова-плечи. Также неплохо, а порой и лучше других, отображает дивергенции.

Executor AO Executor AO

Советник по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO)

VR---STEALS VR---STEALS

Советник-утилита работает с виртуальным Стоп лосс и Тейк профит. Трейлинг позиций по текущему символу.

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