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指标

GHLA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1537
等级:
(18)
已发布:
GHLA.mq5 (9.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Gann HiLo Activator 指标是一个带有彩色线条的简单趋势指标。

它有一个可配置的参数:

  • Period - 计算周期

计算:

  • 如果方向 < 0
    GHLA = AvgH
    线颜色 - 红色
  • 否则
    GHLA = AvgL
    线颜色 - 绿色

其中:

  • 如果 SW = 0
    方向 = PrevDirection
  • 否则
    方向 = SW
  • 如果 Close > AvgH
    SW = 1
  • 如果 Close < AvgL
    SW =-1
  • 否则
    SW = 0

AvgH = SMA(High, Period)

AvgL = SMA(Low, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22621

GHLA_ST_Bar GHLA_ST_Bar

Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标

Linear_Regression_Slope Linear_Regression_Slope

线性回归斜率指标

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Elder 脉冲系统指标

Double_Top Double_Top

双顶指标