请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Gann HiLo Activator 指标是一个带有彩色线条的简单趋势指标。
它有一个可配置的参数:
- Period - 计算周期
计算:
- 如果方向 < 0
GHLA = AvgH
线颜色 - 红色
- 否则
GHLA = AvgL
线颜色 - 绿色
其中:
- 如果 SW = 0
方向 = PrevDirection
- 否则
方向 = SW
- 如果 Close > AvgH
SW = 1
- 如果 Close < AvgL
SW =-1
- 否则
SW = 0
AvgH = SMA(High, Period)
AvgL = SMA(Low, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22621
GHLA_ST_Bar
Gann HiLo Activator/SuperTrend 柱线指标Linear_Regression_Slope
线性回归斜率指标
Elder_Impulse_System
Elder 脉冲系统指标Double_Top
双顶指标