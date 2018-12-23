双顶指标检测并显示单顶和双顶和底部。

指标有三个输入参数:

Minumum Height/Depth - 顶部/底部的最小高度/深度（以点数为单位）

- 顶部/底部的最小高度/深度（以点数为单位） Maximum distance between the twin tops/bottoms - 双顶/底部和顶部/底部之间的最大距离



- 双顶/底部和顶部/底部之间的最大距离 Maximum number of bars after the top/bottom - 不同顶部/底部之间的最大柱线数