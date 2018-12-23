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Double_Top - MetaTrader 5脚本

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双顶指标检测并显示单顶和双顶和底部。

指标有三个输入参数:

  • Minumum Height/Depth - 顶部/底部的最小高度/深度（以点数为单位）
  • Maximum distance between the twin tops/bottoms - 双顶/底部和顶部/底部之间的最大距离
  • Maximum number of bars after the top/bottom - 不同顶部/底部之间的最大柱线数
  • 单个顶部/底部在图表上用圆点标记：绿色圆点表示顶部，而红色圆点表示底部
  • 双顶/底部的第一个（左）顶部/底部在图表上用圆点标记：绿点表示顶部，而红点表示底部
    双顶/底部的第二（右）顶部/底部用星号标记：绿色星形表示顶部，而红色星形表示底部

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22618

Elder_Impulse_System Elder_Impulse_System

Elder 脉冲系统指标

GHLA GHLA

GHLA 指标

AO 执行者 AO 执行者

基于 iAO 的智能交易系统（Awesome Oscillator 动量震荡器，AO）

TMACD TMACD

TMACD 指标