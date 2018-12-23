请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
双顶指标检测并显示单顶和双顶和底部。
指标有三个输入参数:
- Minumum Height/Depth - 顶部/底部的最小高度/深度（以点数为单位）
- Maximum distance between the twin tops/bottoms - 双顶/底部和顶部/底部之间的最大距离
- Maximum number of bars after the top/bottom - 不同顶部/底部之间的最大柱线数
- 单个顶部/底部在图表上用圆点标记：绿色圆点表示顶部，而红色圆点表示底部
- 双顶/底部的第一个（左）顶部/底部在图表上用圆点标记：绿点表示顶部，而红点表示底部
双顶/底部的第二（右）顶部/底部用星号标记：绿色星形表示顶部，而红色星形表示底部
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22618
Elder_Impulse_System
Elder 脉冲系统指标GHLA
GHLA 指标