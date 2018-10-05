Индикатор RSI Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора RSI и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта

- цена расчёта Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности

- уровень перепроданности Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий

- цвет бычьих сигнальных стрелок и линий Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий

Дивергенции ищутся только на участках, где линия RSI выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности.



