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Индикаторы

RSI_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4354
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
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Индикатор RSI Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора RSI и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий

Дивергенции ищутся только на участках, где линия RSI выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности.


RSI_Of_MA RSI_Of_MA

Индикатор RSI of MA

Smoothed_Momentum Smoothed_Momentum

Индикатор Smoothed Momentum

MaDevOsc MaDevOsc

Индикатор Deviation from MA oscillator

MaDev MaDev

Индикатор Deviation from MA