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RSI_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI Divergence рисует в отдельном окне линию индикатора RSI и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий
- Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий
Дивергенции ищутся только на участках, где линия RSI выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности.
RSI_Of_MA
Индикатор RSI of MASmoothed_Momentum
Индикатор Smoothed Momentum