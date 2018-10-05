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Индикаторы

RSI_Of_MA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1817
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(9)
Опубликован:
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Индикатор RSI of MA - экспоненциально сглаженный RSI, построенный по данным экспоненциальной скользящей средней.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Source EMA period - период расчёта исходной EMA
  • Source applied price - цена расчёта исходной EMA
  • RSI period - период расчёта RSI
  • EMA of RSI period - период сглаживающей EMA
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

RSIofMA = EMA(RSI, EMA of RSI period)

где:

RSI - RSI(SrcMA, RSI period)

SrcMA - EMA(Source applied price, Source EMA period)

Smoothed_Momentum Smoothed_Momentum

Индикатор Smoothed Momentum

SuperTrend SuperTrend

Индикатор SuperTrend

RSI_Divergence RSI_Divergence

Индикатор RSI Divergence

MaDevOsc MaDevOsc

Индикатор Deviation from MA oscillator