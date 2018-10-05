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RSI_Of_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI of MA - экспоненциально сглаженный RSI, построенный по данным экспоненциальной скользящей средней.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Source EMA period - период расчёта исходной EMA
- Source applied price - цена расчёта исходной EMA
- RSI period - период расчёта RSI
- EMA of RSI period - период сглаживающей EMA
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
RSIofMA = EMA(RSI, EMA of RSI period)
где:
RSI - RSI(SrcMA, RSI period)
SrcMA - EMA(Source applied price, Source EMA period)
Smoothed_Momentum
Индикатор Smoothed MomentumSuperTrend
Индикатор SuperTrend
RSI_Divergence
Индикатор RSI DivergenceMaDevOsc
Индикатор Deviation from MA oscillator