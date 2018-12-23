代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Smoothed_Momentum - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1298
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

平滑动量指标是一种平滑的动量。

有五个输入:

  • Momentum period - 计算周期
  • Use smoothing (Yes/No)
  • Smoothing period
  • Smoothing method
  • Applied price - 动量计算价格

计算:

  • 如果 Use smoothing = Yes
    Momentum = MA(Mom, Smoothing period, Smoothing method)
  • 否则
    Momentum = Mom

其中:

Mom = 100.0 * MA / PMA

MA - SMA(Applied price, 1)

PMA - SMA(Applied price) Momentum period back

图例 1. 平滑动量, Use smoothing = Yes


图例 2. 平滑动量, Use smoothing = No


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22610

SuperTrend SuperTrend

超级趋势指标

TMACD TMACD

TMACD 指标

VR---STEALS VR---STEALS

此实用工具智能交易系统使用虚拟止损和止盈。 尾随当前品种持仓。

Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct

交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标信号