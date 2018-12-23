请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
平滑动量指标是一种平滑的动量。
有五个输入:
- Momentum period - 计算周期
- Use smoothing (Yes/No)
- Smoothing period
- Smoothing method
- Applied price - 动量计算价格
计算:
- 如果 Use smoothing = Yes
Momentum = MA(Mom, Smoothing period, Smoothing method)
- 否则
Momentum = Mom
其中:
Mom = 100.0 * MA / PMA
MA - SMA(Applied price, 1)
PMA - SMA(Applied price) Momentum period back
图例 1. 平滑动量, Use smoothing = Yes
图例 2. 平滑动量, Use smoothing = No
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22610
SuperTrend
超级趋势指标TMACD
TMACD 指标
VR---STEALS
此实用工具智能交易系统使用虚拟止损和止盈。 尾随当前品种持仓。Exp_XBullsBearsEyes_Vol_Direct
交易系统基于 XBullsBearsEyes_Vol_Direct 指标信号