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MaDevOsc - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Deviation from MA oscillator, как и индикатор Deviation from MA, показывает величины максимального отклонения между MA и ценой, но в отличии от Deviation from MA - в отдельном окне в виде цветной гистограммы.
Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов).
Найденные
максимальные отклонения в пределах фрейма отмечаются цветными столбцами гистограммы:
Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов).
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
- Frames - размер одного фрейма, в пределах которого ищется максимальное отклонение
Найденные
максимальные отклонения в пределах фрейма отмечаются цветными столбцами гистограммы:
- максимальное отклонение вниз от МА - синим цветом
- максимальное отклонение вверх от МА - красным цветом.
Рис.1. Deviation from MA oscillator
Рис.2. Deviation from MA oscillator + Deviation from MA
RSI_Divergence
Индикатор RSI DivergenceRSI_Of_MA
Индикатор RSI of MA
MaDev
Индикатор Deviation from MAInvestorsVsSpeculatorsDelta
Индикатор Investors vs Speculators Delta