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Индикаторы

MaDevOsc - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1614
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Deviation from MA oscillator, как и индикатор Deviation from MA, показывает величины максимального отклонения между MA и ценой, но в отличии от Deviation from MA - в отдельном окне в виде цветной гистограммы.
Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов).

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА
  • Frames - размер одного фрейма, в пределах которого ищется максимальное отклонение

Найденные максимальные отклонения в пределах фрейма отмечаются цветными столбцами гистограммы:

  • максимальное отклонение вниз от МА - синим цветом
  • максимальное отклонение вверх от МА - красным цветом.

Рис.1. Deviation from MA oscillator


Рис.2. Deviation from MA oscillator + Deviation from MA

RSI_Divergence RSI_Divergence

Индикатор RSI Divergence

RSI_Of_MA RSI_Of_MA

Индикатор RSI of MA

MaDev MaDev

Индикатор Deviation from MA

InvestorsVsSpeculatorsDelta InvestorsVsSpeculatorsDelta

Индикатор Investors vs Speculators Delta