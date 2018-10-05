показывает величины максимального отклонения между MA и ценой, но в отличии от

Deviation from MA - в отдельном окне в виде цветной гистограммы.

Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов).

Индикатор Deviation from MA oscillator, как и индикатор

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта МА



- период расчёта МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА

- цена расчёта МА Frames - размер одного фрейма, в пределах которого ищется максимальное отклонение