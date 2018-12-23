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MaDevOsc - MetaTrader 5脚本

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就像 自 MA 的偏差 一样，指标显示自 MA 与价格之间的最大偏差值。 不过，不像 自 MA 的偏离 它在单独窗口里使用彩色直方图。
Frames 用于检测最大值（如搜索分形时）。

它有四个输入:

  • Period - МА 计算周期
  • Method - МА 计算方法
  • Applied price - МА 计算价格
  • Frames - 一帧的大小，在其中执行搜索最大偏差

检测到的帧内最大偏差用彩色直方图列标记:

  • 自 MA 的 向下最大偏离 用蓝色标记
  • 自 MA 的 向上最大偏离 用红色标记

图例 1. 自 MA 偏离振荡器


图例 2. 自 MA 偏离振荡器 + 自 MA 偏离

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22601

RSI_Divergence RSI_Divergence

RSI 背离指标

RSI_Of_MA RSI_Of_MA

均线的 RSI 指标

MaDev MaDev

自 MA 的偏离指标

InvestorsVsSpeculatorsDelta InvestorsVsSpeculatorsDelta

投资者与投机者差值指标