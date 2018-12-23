请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
就像 自 MA 的偏差 一样，指标显示自 MA 与价格之间的最大偏差值。 不过，不像 自 MA 的偏离， 它在单独窗口里使用彩色直方图。
Frames 用于检测最大值（如搜索分形时）。
检测到的帧内最大偏差用彩色直方图列标记:
Frames 用于检测最大值（如搜索分形时）。
它有四个输入:
- Period - МА 计算周期
- Method - МА 计算方法
- Applied price - МА 计算价格
- Frames - 一帧的大小，在其中执行搜索最大偏差
检测到的帧内最大偏差用彩色直方图列标记:
- 自 MA 的 向下最大偏离 用蓝色标记
- 自 MA 的 向上最大偏离 用红色标记
图例 1. 自 MA 偏离振荡器
图例 2. 自 MA 偏离振荡器 + 自 MA 偏离
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22601
RSI_Divergence
RSI 背离指标RSI_Of_MA
均线的 RSI 指标
MaDev
自 MA 的偏离指标InvestorsVsSpeculatorsDelta
投资者与投机者差值指标