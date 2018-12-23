显示自 MA 与价格之间的最大偏差值。 不过，不像

自 MA 的偏离， 它在单独窗口里使用彩色直方图。

Frames 用于检测最大值（如搜索分形时）。

就像

它有四个输入:

Period - МА 计算周期



- МА 计算周期 Method - МА 计算方法

- МА 计算方法 Applied price - МА 计算价格

- МА 计算价格 Frames - 一帧的大小，在其中执行搜索最大偏差