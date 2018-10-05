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InvestorsVsSpeculatorsDelta - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Investors vs Speculators Delta - ещё одна версия индикатора Investors vs Speculators - отображает в виде цветной гистограммы соотношение действий крупных игроков (Investors) к действиям рыночных спекулянтов (Speculators).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- AD method - метод расчёта накопления/распределения
- Classical MT - классический как в MetaTrader
- Trade Station - как в Trade Station
Расчёт:
Delta = Investors - Speculators
где:
- Если VOL > AVG
Speculators = PrevSpeculators
Investors = PrevInvestors + AD
- иначе
Investors = PrevInvestors
Speculators = PrevSpeculators + AD
- Если AD method = Classical MT
AD = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * VOL
- Если AD method = Trade Station
AD = (Close - Open) / (High - Low) * VOL
AVG - SUM/Period
VOL - тиковый объём
SUM - сумма VOL за исключением текущего (начиная от PrevVOL) в диапазоне Period
InvestorsVsSpeculators
Индикатор InvestorsVsSpeculatorsEWO
Индикатор EWO