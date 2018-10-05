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MaDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Deviation from MA показывает величины максимального отклонения между MA и ценой.
Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов). Сигнальные указатели устанавливаются на значения максимального отклонения в пределах фрейма.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
- Frames - размер одного фрейма, в пределах которого ищется максимальное отклонение
MaDevOsc
Индикатор Deviation from MA oscillatorRSI_Divergence
Индикатор RSI Divergence
InvestorsVsSpeculatorsDelta
Индикатор Investors vs Speculators DeltaInvestorsVsSpeculators
Индикатор InvestorsVsSpeculators