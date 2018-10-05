Индикатор Deviation from MA показывает величины максимального отклонения между MA и ценой.

Для поиска максимальных значений используются фреймы (Frames) (как при поиске фракталов). Сигнальные указатели устанавливаются на значения максимального отклонения в пределах фрейма.



Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчёта МА



- период расчёта МА Method - метод расчёта МА

- метод расчёта МА Applied price - цена расчёта МА

- цена расчёта МА Frames - размер одного фрейма, в пределах которого ищется максимальное отклонение





