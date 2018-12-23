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InvestorsVsSpeculatorsDelta - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(12)
已发布:
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投资者与投机者差值 - 另一个版本 投资者与投机者 - 显示主要参与者的行为（投资者）与市场交易者（投机者）的行为之比作为彩色直方图。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • AD method - 吸筹/抛筹计算方法
    • Classical MT - 如同 MetaTrader 中的标准
    • Trade Station - 如同 Trade Station

计算:

Delta = Investors - Speculators

其中:

  • 如果 VOL > AVG
    Speculators = PrevSpeculators
    Investors = PrevInvestors + AD
  • 否则
    Investors = PrevInvestors
    Speculators = PrevSpeculators + AD
  • 如果 AD method = Classical MT
    AD = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * VOL
  • 如果 AD method = Trade Station
    AD = (Close - Open) / (High - Low) * VOL

AVG - SUM/Period

VOL - 逐笔报价交易量

SUM - VOL 在 Period 期间的总和，排除当前一个（从 PrevVOL 开始）

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22599

MaDev MaDev

自 MA 的偏离指标

MaDevOsc MaDevOsc

自 MA 偏离振荡器指标

成分 EA 成分 EA

在指定的钟点，智能交易系统分析前一根柱线的 OHLC 并设置挂单

InvestorsVsSpeculators InvestorsVsSpeculators

InvestorsVsSpeculators indicator