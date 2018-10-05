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EWO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Elliot Wave Oscillator отображает разницу двух скользящих средних в виде цветной гистограммы.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой МА
- Slow MA period - период медленной МА
- Method - метод расчёта МА
- Applied price - цена расчёта МА
Расчёт:
EWO = FastMA - SlowMA
где:
FastMA - MA(Applied price, Fast MA period, Method)
SlowMA - MA(Applied price, Slow MA period, Method)
- Если гистограмма выше нуля и значения индикатора растут, столбцы гистограммы окрашиваются ярко-зелёным цветом
- Если гистограмма выше нуля и значения индикатора падают, столбцы гистограммы окрашиваются тёмно-зелёным цветом
- Если гистограмма ниже нуля и значения индикатора падают, столбцы гистограммы окрашиваются оранжевым цветом
- Если гистограмма ниже нуля и значения индикатора растут, столбцы гистограммы окрашиваются тёмно-красным цветом
InvestorsVsSpeculators
Индикатор InvestorsVsSpeculatorsInvestorsVsSpeculatorsDelta
Индикатор Investors vs Speculators Delta