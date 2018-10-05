CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EWO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2475
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Elliot Wave Oscillator отображает разницу двух скользящих средних в виде цветной гистограммы.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой МА
  • Slow MA period - период медленной МА
  • Method - метод расчёта МА
  • Applied price - цена расчёта МА

Расчёт:

EWO = FastMA - SlowMA

где:

FastMA - MA(Applied price, Fast MA period, Method)

SlowMA - MA(Applied price, Slow MA period, Method)

  • Если гистограмма выше нуля и значения индикатора растут, столбцы гистограммы окрашиваются ярко-зелёным цветом
  • Если гистограмма выше нуля и значения индикатора падают, столбцы гистограммы окрашиваются тёмно-зелёным цветом
  • Если гистограмма ниже нуля и значения индикатора падают, столбцы гистограммы окрашиваются оранжевым цветом
  • Если гистограмма ниже нуля и значения индикатора растут, столбцы гистограммы окрашиваются тёмно-красным цветом

InvestorsVsSpeculators InvestorsVsSpeculators

Индикатор InvestorsVsSpeculators

InvestorsVsSpeculatorsDelta InvestorsVsSpeculatorsDelta

Индикатор Investors vs Speculators Delta

ADX_Trend ADX_Trend

Индикатор ADX Trend

FanWRSI2 FanWRSI2

Индикатор Fan WRSI