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Индикаторы

InvestorsVsSpeculators - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1883
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Investors vs Speculators отображает соотношение действий крупных игроков (Investors) к действиям рыночных спекулянтов (Speculators).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • AD method - метод расчёта накопления/распределения
    • Classical MT - классический как в MetaTrader
    • Trade Station - как в Trade Station

Расчёт:

Delta = Investors - Speculators

где:

  • Если VOL > AVG
    Speculators = PrevSpeculators
    Investors = PrevInvestors + AD
  • иначе
    Investors = PrevInvestors
    Speculators = PrevSpeculators + AD
  • Если AD method = Classical MT
    AD = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * VOL
  • Если AD method = Trade Station
    AD = (Close - Open) / (High - Low) * VOL

AVG - SMA(VOL, Period)

VOL - тиковый объём


InvestorsVsSpeculatorsDelta InvestorsVsSpeculatorsDelta

Индикатор Investors vs Speculators Delta

MaDev MaDev

Индикатор Deviation from MA

EWO EWO

Индикатор EWO

ADX_Trend ADX_Trend

Индикатор ADX Trend