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ADX_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый сигнальный индикатор ADX Trend анадизирует значения трёх индикаторов ADX и ставит сигнальные указатели.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- First ADX period - период расчёта первого ADX
- Second ADX period - период расчёта второго ADX
- Third ADX period - период расчёта третьего ADX
- Lelel 1 - пороговый уровень первого ADX
- Level 2 - пороговый уровень второго ADX
- Applied price - цена расчёта
- Signal point anchor - точка привязки сигнальных указателей
- High/Low - на High/Low сигнальных свечей
- Open - на цены открытия сигнальных свечей
Сигнальные указатели ставятся при условии:
ADX1_1 < ADX1_0 и ADX2_1 < ADX2_0 и ADX3_1 < ADX3_0 и ADX1_0 > Lelel 1 и ADX2_0 > Level 2
- Если DMI > 0 - ставится медвежий (красный) сигнальный указатель
- Если DMI < 0 - ставится бычий (зелёный) сигнальный указатель
где:
ADX1_1, ADX1_0 - ADX(First ADX period, MAIN_LINE) на баре 1 и 0
ADX2_1, ADX2_0 - ADX(Second ADX period, MAIN_LINE) на баре 1 и 0
ADX3_1, ADX3_0 - ADX(Third ADX period, MAIN_LINE) на баре 1 и 0
DMI = PDI - MDI
PDI = ADX(First ADX period, PLUSDI_LINE)
MDI = ADX(First ADX period, MINUSDI_LINE)
Рис.1.ADX Trend, указатели на High/Low
Рис.2.ADX Trend, указатели на Open
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