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Индикаторы

ADX_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Трендовый сигнальный индикатор ADX Trend анадизирует значения трёх индикаторов ADX и ставит сигнальные указатели.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • First ADX period - период расчёта первого ADX
  • Second ADX period - период расчёта второго ADX
  • Third ADX period - период расчёта третьего ADX
  • Lelel 1 - пороговый уровень первого ADX
  • Level 2 - пороговый уровень второго ADX
  • Applied price - цена расчёта
  • Signal point anchor - точка привязки сигнальных указателей
    • High/Low - на High/Low сигнальных свечей
    • Open - на цены открытия сигнальных свечей

Сигнальные указатели ставятся при условии:

ADX1_1 < ADX1_0 и ADX2_1 < ADX2_0 и ADX3_1 < ADX3_0 и ADX1_0 > Lelel 1 и ADX2_0 > Level 2

  • Если DMI > 0 - ставится медвежий (красный) сигнальный указатель
  • Если DMI < 0 - ставится бычий (зелёный) сигнальный указатель

где:

ADX1_1, ADX1_0 - ADX(First ADX period, MAIN_LINE)  на баре 1 и 0
ADX2_1, ADX2_0 - ADX(Second ADX period, MAIN_LINE) на баре 1 и 0
ADX3_1, ADX3_0 - ADX(Third ADX period, MAIN_LINE)  на баре 1 и 0

DMI = PDI - MDI
PDI = ADX(First ADX period, PLUSDI_LINE)
MDI = ADX(First ADX period, MINUSDI_LINE)

Рис.1.ADX Trend, указатели на High/Low


Рис.2.ADX Trend, указатели на Open





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