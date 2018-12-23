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InvestorsVsSpeculators - MetaTrader 5脚本
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投资者与投机者显示主要参与者的行为（投资者）与市场交易者（投机者）行为的比率。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- AD method - 吸筹/抛筹计算方法
- Classical MT - 如同 MetaTrader 中的标准
- Trade Station - 如同 Trade Station
计算:
Delta = Investors - Speculators
其中:
- 如果 VOL > AVG
Speculators = PrevSpeculators
Investors = PrevInvestors + AD
- 否则
Investors = PrevInvestors
Speculators = PrevSpeculators + AD
- 如果 AD method = Classical MT
AD = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * VOL
- 如果 AD method = Trade Station
AD = (Close - Open) / (High - Low) * VOL
AVG - SMA(VOL, Period)
VOL - 逐笔报价交易量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22594
成分 EA
在指定的钟点，智能交易系统分析前一根柱线的 OHLC 并设置挂单InvestorsVsSpeculatorsDelta
投资者与投机者差值指标