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EWO - MetaTrader 5脚本

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埃洛特波浪振荡器将两条移动平均线之间的差异显示为彩色直方图。

它有四个输入:

  • 快速 MA 周期
  • 慢速 MA 周期
  • Method - МА 计算方法
  • Applied price - МА 计算价格

计算:

EWO = FastMA - SlowMA

其中:

FastMA - MA(Applied price, Fast MA period, Method)

SlowMA - MA(Applied price, Slow MA period, Method)

  • 如果直方图高于零且指标数值上升，则直方图柱线颜色为浅绿色
  • 如果直方图高于零且指标数值下降，则直方图柱线颜色为深绿色
  • 如果直方图低于零且指标数值下降，则直方图柱线颜色为橙色
  • 如果直方图低于零且指标数值上升，则直方图柱线颜色为深红色

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22593

InvestorsVsSpeculators InvestorsVsSpeculators

InvestorsVsSpeculators indicator

成分 EA 成分 EA

在指定的钟点，智能交易系统分析前一根柱线的 OHLC 并设置挂单

ADX_Trend ADX_Trend

ADX 趋势指标

FanWRSI2 FanWRSI2

扇形 WRSI 指标