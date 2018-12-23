请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
埃洛特波浪振荡器将两条移动平均线之间的差异显示为彩色直方图。
它有四个输入:
- 快速 MA 周期
- 慢速 MA 周期
- Method - МА 计算方法
- Applied price - МА 计算价格
计算:
EWO = FastMA - SlowMA
其中:
FastMA - MA(Applied price, Fast MA period, Method)
SlowMA - MA(Applied price, Slow MA period, Method)
- 如果直方图高于零且指标数值上升，则直方图柱线颜色为浅绿色
- 如果直方图高于零且指标数值下降，则直方图柱线颜色为深绿色
- 如果直方图低于零且指标数值下降，则直方图柱线颜色为橙色
- 如果直方图低于零且指标数值上升，则直方图柱线颜色为深红色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22593
InvestorsVsSpeculators
InvestorsVsSpeculators indicator成分 EA
在指定的钟点，智能交易系统分析前一根柱线的 OHLC 并设置挂单