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FanWRSI2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fan WRSI with Average line представляет собой веер RSI Уэллса Уайлдера (J. Welles Wilder) в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.
Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1
Имеет семь настраиваемых параметров:
- First RSI period - период расчёта первого CCI
- Applied price - цена расчёта
- RSI count - количество RSI в веере
- Incremental method - метод приращения значений периодов RSI:
- Addition - сложение
- Multiplication - умножение
- Coefficient of increment - коэффициент приращения
- Smoothing period - период сглаживания средней линии
- Smoothing method - метод расчёта средней линии
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