Индикатор HLCrossSigForRSI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах