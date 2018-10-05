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Индикаторы

FanWRSI2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2238
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Fan WRSI with Average line представляет собой веер RSI Уэллса Уайлдера (J. Welles Wilder) в виде осциллятора в отдельном окне со средней линией.
Значения осциллятора колеблются в диапазоне +1/-1

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • First RSI period - период расчёта первого CCI
  • Applied price - цена расчёта
  • RSI count - количество RSI в веере
  • Incremental method - метод приращения значений периодов RSI:
    • Addition - сложение
    • Multiplication - умножение
  • Coefficient of increment - коэффициент приращения
  • Smoothing period - период сглаживания средней линии
  • Smoothing method - метод расчёта средней линии



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