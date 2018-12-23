设置信号指针，如果:

ADX1_1 < ADX1_0 且 ADX2_1 < ADX2_0 且 ADX3_1 < ADX3_0 且 ADX1_0 > Lelel 1 且 ADX2_0 > Level 2

其中:

柱线 #1 和 #0 上的 ADX1_1, ADX1_0 - ADX(First ADX period, MAIN_LINE)

柱线 #1 和 #0 上的 ADX2_1, ADX2_0 - ADX(Second ADX period, MAIN_LINE)

柱线 #1 和 #0 上的 ADX3_1, ADX3_0 - ADX(Third ADX period, MAIN_LINE)

DMI = PDI - MDI

PDI = ADX(First ADX period, PLUSDI_LINE)

MDI = ADX(First ADX period, MINUSDI_LINE)