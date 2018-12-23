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ADX_Trend - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3950
等级:
(19)
已发布:
ADX_Trend.mq5 (14.15 KB) 预览
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ADX 趋势信号指标分析三个 ADX 指标的数值并设置信号指针。

有七个可配置参数:

  • First ADX period - 第一个 ADX 计算周期
  • Second ADX period - 第二个 ADX 计算周期
  • Third ADX period - 第三个 ADX 计算周期
  • Lelel 1 - 第一个 ADX 阈值等级
  • Level 2 - 第二个 ADX 阈值等级
  • Applied price
  • Signal point anchor - 信号指针的锚定点
    • High/Low - 最高价/最低价信号等级
    • Open - 信号开盘价颜色

设置信号指针，如果:

ADX1_1 < ADX1_0 且 ADX2_1 < ADX2_0 且 ADX3_1 < ADX3_0 且 ADX1_0 > Lelel 1 且 ADX2_0 > Level 2

  • 如果 DMI > 0, 看空 (红色) 信号点设置
  • 如果 DMI < 0, 看多 (绿色) 信号点设置

其中:

柱线 #1 和 #0 上的 ADX1_1, ADX1_0 - ADX(First ADX period, MAIN_LINE)
柱线 #1 和 #0 上的 ADX2_1, ADX2_0 - ADX(Second ADX period, MAIN_LINE)
柱线 #1 和 #0 上的 ADX3_1, ADX3_0 - ADX(Third ADX period, MAIN_LINE)

DMI = PDI - MDI
PDI = ADX(First ADX period, PLUSDI_LINE)
MDI = ADX(First ADX period, MINUSDI_LINE)

图例 1. ADX 趋势, pointers to High/Low


图例 2. ADX 趋势, pointers to Open





由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22592

EWO EWO

EWO 指标

InvestorsVsSpeculators InvestorsVsSpeculators

InvestorsVsSpeculators indicator

FanWRSI2 FanWRSI2

扇形 WRSI 指标

JMACandleTrend_HTF JMACandleTrend_HTF

JMACandleTrend 指标，输入参数中有时间帧选项