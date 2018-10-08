Реальный автор:

Bigeev Rustem

Индикатор HLCrossSigForRSI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.

Входные параметры:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int RSI_Period= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input int HLine= 60 ; input int LLine= 40 ;

Отображаемые элементы индикатора:



Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций; Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита; Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль; Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.







Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI

