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Индикаторы

HLCrossSigForRSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Реальный автор:

Bigeev Rustem

Индикатор HLCrossSigForRSI считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;                       //Период пробиваемого диапазона, чем больше значение, тем более поздние сигналы и реже
input int MA_Period=21;                        //Период для Heiken Ashi variable. Служит в качестве доп. фильтра
input int Risk=0;                              //Максимальный риск в пипсах для расчета уровня входа исходя из уровня ближайшего MAX/MIN
input int ATR_Period=120;                      //Период АТR. Служит для расчета уровня волатильности.
input double Q=0.7;                            //Параметр для постановки Тейка. - Доля от размера Стопа. если =1, Тейк = Стопу
input int RSI_Period=12;                       //Период RSI. Служит в качестве доп. фильтра
input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //цена  RSI
input int HLine=60;                            //Верхняя сигнальная линия стопов для RSI
input int LLine=40;                            //Нижняя сигнальная линия стопов для RSI

Отображаемые элементы индикатора:

  1. Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций;
  2. Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита;
  3. Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль;
  4. Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI

Рис.1. Индикатор HLCrossSigForRSI

FanWRSI2 FanWRSI2

Индикатор Fan WRSI

ADX_Trend ADX_Trend

Индикатор ADX Trend

XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF XBullsBearsEyes_Vol_Direct_HTF

Индикатор XBullsBearsEyes_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_x22_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.