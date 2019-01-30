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DSL QQE histo - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрого и медленного) на основе волатильности.
В этой версии:
В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии присутствуют:
- Уровни прерывистой сигнальной линии (для дальнейшей помощи в определении тренда).
- Цветная гистограмма (на основе этих уровней).
Таким образом, для анализа становится доступным большее количество информации.
Использование:
Сигнал при смене цвета самого индикатора QQE или смена цвета гистограммы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22579
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