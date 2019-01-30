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Индикаторы

DSL QQE histo - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Предпосылки:

Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрого и медленного) на основе волатильности.

В этой версии:

В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии присутствуют:

  • Уровни прерывистой сигнальной линии (для дальнейшей помощи в определении тренда).
  • Цветная гистограмма (на основе этих уровней).

Таким образом, для анализа становится доступным большее количество информации.

Использование:

Сигнал при смене цвета самого индикатора QQE или смена цвета гистограммы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22579

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