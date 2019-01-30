Предпосылки:



Индикатор QQE (Quantitative Qualitative Estimator) состоит из сглаженного индикатора Relative Strength Index (RSI) и двух скользящих уровней (быстрого и медленного) на основе волатильности.

В этой версии:



В отличие от оригинального индикатора QQE, в этой версии присутствуют:

Уровни прерывистой сигнальной линии (для дальнейшей помощи в определении тренда).

Цветная гистограмма (на основе этих уровней).

Таким образом, для анализа становится доступным большее количество информации.

Использование:

Сигнал при смене цвета самого индикатора QQE или смена цвета гистограммы.