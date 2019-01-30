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Spread_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard отображает спреды выбранных символов, стоимость одного тика или стоимость размера спреда.
Имеет одиннадцать настраиваемых параметров:
- Show cost - показывать стоимость
- Tick - одного тика
- Spread - спреда
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список символов (пустое значение - текущий)
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Color of increase the spread value - цвет увеличения размера спреда
- Panel: Color of decrease the spread value - цвет уменьшения размера спреда
- Panel: Color of unchanged spread value - цвет неизменённого размера спреда
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multi Currency Pair Spread List Dashboard. Show cost = Tick
Рис.2. Multi Currency Pair Spread List Dashboard. Show cost = Spread
ATR adaptive Laguerre filter
Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATRDSL QQE histo
Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограмма
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Индикатор ColorBullsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы