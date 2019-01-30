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Индикаторы

Spread_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3903
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard отображает спреды выбранных символов, стоимость одного тика или стоимость размера спреда.

Имеет одиннадцать настраиваемых параметров:

  • Show cost - показывать стоимость
    • Tick - одного тика
    • Spread - спреда
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список символов (пустое значение - текущий)

    Настройки отображения панели:
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Color of increase the spread value - цвет увеличения размера спреда
  • Panel: Color  of decrease the spread value - цвет уменьшения размера спреда
  • Panel: Color of unchanged spread value - цвет неизменённого размера спреда
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Рис.1. Multi Currency Pair Spread List Dashboard. Show cost = Tick


Рис.2. Multi Currency Pair Spread List Dashboard. Show cost = Spread


ATR adaptive Laguerre filter ATR adaptive Laguerre filter

Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR

DSL QQE histo DSL QQE histo

Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограмма

ColorBearsCandle_v2_vol ColorBearsCandle_v2_vol

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы

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