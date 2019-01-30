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Индикаторы

Relative price channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2856
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Предпосылки:

Для принятия торговых решений очень часто используется индикатор RSI в сочетании с проверкой уровней. Предполагается, что уровни показывают наличие условий перекупленности или перепроданности. Но мы зачастую пренебрегаем тем фактом, что рынок подстраивается под изменение цены и что индикаторы наподобие RSI могут показать условия перекупленности и перепроданности, даже если рынок уже подстроился под изменения.

В этой версии:

Используется RSI и построение верхней и нижней нейтральной зоны на основе запаздывания EMA. В этом случае запаздывание является нашим союзником - без него пробой никогда не случится. Только при пересечении индикатором RSI самой верхней или самой нижней границы следует считать, что наступило "реальное" состояние перекупленности или перепроданности.

Использование:

Индикатор можно использовать для определения возможных условий разворота.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22576

Wilson Relative Price Channel - mod Wilson Relative Price Channel - mod

Модификация относительного ценового канала Вильсона Wilson Relative Price Channel

Laguerre RSI - no gamma Laguerre RSI - no gamma

Laguerre RSI - RSI Лагерра без параметра gamma

DSL QQE histo DSL QQE histo

Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограмма

ATR adaptive Laguerre filter ATR adaptive Laguerre filter

Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR