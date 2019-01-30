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Relative price channel - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Для принятия торговых решений очень часто используется индикатор RSI в сочетании с проверкой уровней. Предполагается, что уровни показывают наличие условий перекупленности или перепроданности. Но мы зачастую пренебрегаем тем фактом, что рынок подстраивается под изменение цены и что индикаторы наподобие RSI могут показать условия перекупленности и перепроданности, даже если рынок уже подстроился под изменения.
В этой версии:
Используется RSI и построение верхней и нижней нейтральной зоны на основе запаздывания EMA. В этом случае запаздывание является нашим союзником - без него пробой никогда не случится. Только при пересечении индикатором RSI самой верхней или самой нижней границы следует считать, что наступило "реальное" состояние перекупленности или перепроданности.
Использование:
Индикатор можно использовать для определения возможных условий разворота.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22576
Модификация относительного ценового канала Вильсона Wilson Relative Price ChannelLaguerre RSI - no gamma
Laguerre RSI - RSI Лагерра без параметра gamma
Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограммаATR adaptive Laguerre filter
Фильтр Лагерра с адаптивностью по ATR