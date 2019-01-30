Предпосылки:

Для принятия торговых решений очень часто используется индикатор RSI в сочетании с проверкой уровней. Предполагается, что уровни показывают наличие условий перекупленности или перепроданности. Но мы зачастую пренебрегаем тем фактом, что рынок подстраивается под изменение цены и что индикаторы наподобие RSI могут показать условия перекупленности и перепроданности, даже если рынок уже подстроился под изменения.

В этой версии:

Используется RSI и построение верхней и нижней нейтральной зоны на основе запаздывания EMA. В этом случае запаздывание является нашим союзником - без него пробой никогда не случится. Только при пересечении индикатором RSI самой верхней или самой нижней границы следует считать, что наступило "реальное" состояние перекупленности или перепроданности.

Использование:

Индикатор можно использовать для определения возможных условий разворота.



