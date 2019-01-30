Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR adaptive Laguerre filter - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3575
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Предпосылки:
Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". В оригинальной версии не использовался параметр period, что несколько ограничивало его использование в некоторых версиях.
В этой версии:
Версия с параметром периода позволяет использовать индикатор в некоторых "классических" адаптивных режимах. В этой версии используется адаптивность по ATR (Average True Range).
Использование:
Сигналом может служить смена цвета.
PS:
Пример "большой картинки", сравнение "обычного" (серая линия) и адаптивного (цветная линия) фильтра Лагерра. Очевидно, что адаптивный фильтр быстрее там, где это нужно (во время высокой волатильности), и при этом остается плавным на спокойном рынке. Кроме того, он почти всегда раньше "обычной" версии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22596
Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограммаRelative price channel
Relative price channel
Информационная панель Multi Currency Pair Spread List DashboardColorBearsCandle_v2_vol
Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы