CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR adaptive Laguerre filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3575
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предпосылки:

Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". В оригинальной версии не использовался параметр period, что несколько ограничивало его использование в некоторых версиях.

В этой версии:

Версия с параметром периода позволяет использовать индикатор в некоторых "классических" адаптивных режимах. В этой версии используется адаптивность по ATR (Average True Range).

Использование:

Сигналом может служить смена цвета.

PS:

Пример "большой картинки", сравнение "обычного" (серая линия) и адаптивного (цветная линия) фильтра Лагерра. Очевидно, что адаптивный фильтр быстрее там, где это нужно (во время высокой волатильности), и при этом остается плавным на спокойном рынке. Кроме того, он почти всегда раньше "обычной" версии.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22596

DSL QQE histo DSL QQE histo

Прерывистая сигнальная линия QQE - гистограмма

Relative price channel Relative price channel

Relative price channel

Spread_List Spread_List

Информационная панель Multi Currency Pair Spread List Dashboard

ColorBearsCandle_v2_vol ColorBearsCandle_v2_vol

Индикатор ColorBearsCandle_v2 с добавлением усреднённых объёмов домножением всех таймсерий свечи на эти объёмы