Описание:

Это вариация индикатора DSL Synthetic EMA Momentum (опубликован здесь: DSL syntetic ema momentum)

В этой версии:

Вместо использования EMA в расчете импульса и линии DSL (прерывиста линии сигнала) используется Super Smoother. Благодаря этому индикатор получается "быстрее" (так как индикатор Super Smoother быстрее реагирует на смену тренда, чем EMA) и более сглаженным (по понятным причинам).

Использование:

Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.