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DSL synthetic super smoother momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Это вариация индикатора DSL Synthetic EMA Momentum (опубликован здесь: DSL syntetic ema momentum)
В этой версии:
Вместо использования EMA в расчете импульса и линии DSL (прерывиста линии сигнала) используется Super Smoother. Благодаря этому индикатор получается "быстрее" (так как индикатор Super Smoother быстрее реагирует на смену тренда, чем EMA) и более сглаженным (по понятным причинам).
Использование:
Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22544
Laguerre filter - no gamma
Фильтр Лагерра без параметра gammaInstantaneous trend line - levels
Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналов
DSL synthetic ema momentum
DSL synthetic ema momentumForce index - JMA
Force index - JMA