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Индикаторы

DSL synthetic super smoother momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1480
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Описание:

Это вариация индикатора DSL Synthetic EMA Momentum (опубликован здесь: DSL syntetic ema momentum)

В этой версии:

Вместо использования EMA в расчете импульса и линии DSL (прерывиста линии сигнала) используется Super Smoother. Благодаря этому индикатор получается "быстрее" (так как индикатор Super Smoother быстрее реагирует на смену тренда, чем EMA) и более сглаженным (по понятным причинам).

Использование:

Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22544

Laguerre filter - no gamma Laguerre filter - no gamma

Фильтр Лагерра без параметра gamma

Instantaneous trend line - levels Instantaneous trend line - levels

Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналов

DSL synthetic ema momentum DSL synthetic ema momentum

DSL synthetic ema momentum

Force index - JMA Force index - JMA

Force index - JMA