Описание:

Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". Он не часто используется, вероятно, из-за загадочного параметра "gamma". Это коэффициент демпинга в фильтре низких частот EMA. Так что не очень понятно, что же он все-таки делает.

В этой версии:

Вместо параметра gamma используется более привычный для усреднения параметр period. Благодаря этому индикатор можно использовать как и любой другой индикатор усреднения. Используются привычные параметры:

период расчета

не обязательно должен быть целым



можно использовать дробный период расчета (например, попробуйте установить параметр 1.5 - очень быстрый фильтр будет давать сглаженные результаты)



цена (обычный набор из типов цены)

