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Индикаторы

Laguerre filter - no gamma - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Описание:

Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". Он не часто используется, вероятно, из-за загадочного параметра "gamma". Это коэффициент демпинга в фильтре низких частот EMA. Так что не очень понятно, что же он все-таки делает.

В этой версии:

Вместо параметра gamma используется более привычный для усреднения параметр period. Благодаря этому индикатор можно использовать как и любой другой индикатор усреднения. Используются привычные параметры:

  • период расчета
    • не обязательно должен быть целым
    • можно использовать дробный период расчета (например, попробуйте установить параметр 1.5 - очень быстрый фильтр будет давать сглаженные результаты)
  • цена (обычный набор из типов цены)

Использование:

Период довольно хорошо имитирует скользящие средние. Поскольку индикатор формирует сглаженные результаты (даже в течение очень коротких периодов), это довольно полезный инструмент. Сигналом может служить смена цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22555

Instantaneous trend line - levels Instantaneous trend line - levels

Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналов

PriceChannel PriceChannel

Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.

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DSL synthetic super smoother momentum

DSL synthetic ema momentum DSL synthetic ema momentum

DSL synthetic ema momentum