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Laguerre filter - no gamma - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". Он не часто используется, вероятно, из-за загадочного параметра "gamma". Это коэффициент демпинга в фильтре низких частот EMA. Так что не очень понятно, что же он все-таки делает.
В этой версии:
Вместо параметра gamma используется более привычный для усреднения параметр period. Благодаря этому индикатор можно использовать как и любой другой индикатор усреднения. Используются привычные параметры:
- период расчета
- не обязательно должен быть целым
- можно использовать дробный период расчета (например, попробуйте установить параметр 1.5 - очень быстрый фильтр будет давать сглаженные результаты)
- цена (обычный набор из типов цены)
Использование:
Период довольно хорошо имитирует скользящие средние. Поскольку индикатор формирует сглаженные результаты (даже в течение очень коротких периодов), это довольно полезный инструмент. Сигналом может служить смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22555
Мгновенная линия тренда - с уровнями для фильтрации сигналовPriceChannel
Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.
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