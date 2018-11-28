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Force index - JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Концепция индекса силы (Force Index) была представлена Александром Элдеров в книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading For A Living).
Расчет индекса силы:
Force Index (1) = [Close (current period) – Close (prior period)] x Volume
Force Index (13) = 13-периодная экспоненциальная скользящая средняя от Force Index (1)
13-периодная средняя отражает краткосрочные тренды, поэтому подходит для более краткосрочной торговли. Индекс силы с периодом 100 отражает более долгосрочные тренды.
В этой версии:
В этой версии используется скользящая средняя Юрика (JMA, Jurik Moving Average) вместо обычной EMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22537
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