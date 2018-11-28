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Индикаторы

Force index - JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Описание:

Концепция индекса силы (Force Index) была представлена Александром Элдеров в книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading For A Living).

Расчет индекса силы:

Force Index (1) = [Close (current period) – Close (prior period)] x Volume

Force Index (13) = 13-периодная экспоненциальная скользящая средняя от Force Index (1)

13-периодная средняя отражает краткосрочные тренды, поэтому подходит для более краткосрочной торговли. Индекс силы с периодом 100 отражает более долгосрочные тренды.

В этой версии:

В этой версии используется скользящая средняя Юрика (JMA, Jurik Moving Average) вместо обычной EMA.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22537

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DSL synthetic ema momentum

DSL synthetic super smoother momentum DSL synthetic super smoother momentum

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