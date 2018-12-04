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DSL 综合超级动力平滑器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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背景:

这是 DSL 综合 ema 动力指标 (原来在这里发布 : DSL syntetic ema momentum) 的一种变化。

这个版本:

它没有使用 EMA 来做动量和DSL (间断信号线) 的计算，而是使用了超级平滑器。这样它可以“更快”一点 (因为超级平滑器对市场价格变化的反应比ema会更快一些) 也更加平滑 (很明显的原因)

用法 :

您可以使用颜色的改变作为进场或者再次进场的信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22544

拉盖尔过滤器 - 无 gamma 拉盖尔过滤器 - 无 gamma

拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数

Instantaneous trend line - levels Instantaneous trend line - levels

Instantaneous trend line （即时趋势线）- 使用了水平来做信号过滤

DSL 综合动量 ema DSL 综合动量 ema

DSL 综合动量 ema

强力指数 - JMA 强力指数 - JMA

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