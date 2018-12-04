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背景:
这是 DSL 综合 ema 动力指标 (原来在这里发布 : DSL syntetic ema momentum) 的一种变化。
这个版本:
它没有使用 EMA 来做动量和DSL (间断信号线) 的计算，而是使用了超级平滑器。这样它可以“更快”一点 (因为超级平滑器对市场价格变化的反应比ema会更快一些) 也更加平滑 (很明显的原因)
用法 :
您可以使用颜色的改变作为进场或者再次进场的信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22544
拉盖尔过滤器 - 无 gamma
拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数Instantaneous trend line - levels
Instantaneous trend line （即时趋势线）- 使用了水平来做信号过滤
DSL 综合动量 ema
DSL 综合动量 ema强力指数 - JMA
强力指数 - JMA