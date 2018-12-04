背景:

这是 DSL 综合 ema 动力指标 (原来在这里发布 : DSL syntetic ema momentum) 的一种变化。

这个版本:

它没有使用 EMA 来做动量和DSL (间断信号线) 的计算，而是使用了超级平滑器。这样它可以“更快”一点 (因为超级平滑器对市场价格变化的反应比ema会更快一些) 也更加平滑 (很明显的原因)

用法 :

您可以使用颜色的改变作为进场或者再次进场的信号。