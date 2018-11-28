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Instantaneous trend line - levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Существует несколько версий мгновенной линии тренда ITL. Способ ее использования различается. Например, в качестве сигналов может рассматриваться наклон линии ITL. При этом может генерироваться слишком много сигналов.
В этой версии:
Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.
Использование:
Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.
PS: в индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22556
Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF
Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Фильтр Лагерра без параметра gammaDSL synthetic super smoother momentum
DSL synthetic super smoother momentum