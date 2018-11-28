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Индикаторы

Instantaneous trend line - levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2388
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Описание:

Существует несколько версий мгновенной линии тренда ITL. Способ ее использования различается. Например, в качестве сигналов может рассматриваться наклон линии ITL. При этом может генерироваться слишком много сигналов.

В этой версии:

Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.

Использование:

Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.

PS: в индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22556

PriceChannel PriceChannel

Ценовой канал произвольной длительности (таймфрейм) бара.

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF Float_Pivot_Smoothed_Digit_System_HTF

Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Laguerre filter - no gamma Laguerre filter - no gamma

Фильтр Лагерра без параметра gamma

DSL synthetic super smoother momentum DSL synthetic super smoother momentum

DSL synthetic super smoother momentum