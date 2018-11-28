Описание:

Существует несколько версий мгновенной линии тренда ITL. Способ ее использования различается. Например, в качестве сигналов может рассматриваться наклон линии ITL. При этом может генерироваться слишком много сигналов.

В этой версии:

Для фильтрации сигналов используются самонастраиваемые уровни. Так он пытается сформировать более четкий сигнал и в целом уменьшить количество сигналов.

Использование:

Сигналом для входа и выхода может служить смена цвета. Перед использованием в торговле рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.



PS: в индикаторе два типа отображения. По умолчанию тип как на верхней картинке. Для простоты отображения можно выбрать второй тип отображения (нет закрашенных зон, при этом цвета линий меняются).



