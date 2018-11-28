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DSL synthetic ema momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Идея была найдена на одном из форумов (для другой торговой платформы). Однако там индикатор был настроен на один инструмент, так что было изменено почти все, кроме основной идеи: рассчитать "импульс" пяти скользящих средних и объединить их в один синтетический импульс.
В этой версии:
Для расчета синтетического импульса используется EMA (Exponential Moving Average). Также вместо использования фиксированных уровней, которые надо было бы настраивать для каждой комбинации символа, таймфрейма и периода расчета, в этой версии для уровней используется прерывистая сигнальная линия. Таким образом уровни настраиваются самостоятельно.
Использование:
Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22543
DSL synthetic super smoother momentumLaguerre filter - no gamma
Фильтр Лагерра без параметра gamma
Force index - JMATime Fractal Energy adaptive Laguerre RSI
Laguerre RSI с адаптацией по Time Fractal Energy