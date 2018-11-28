Описание:

Идея была найдена на одном из форумов (для другой торговой платформы). Однако там индикатор был настроен на один инструмент, так что было изменено почти все, кроме основной идеи: рассчитать "импульс" пяти скользящих средних и объединить их в один синтетический импульс.

В этой версии:

Для расчета синтетического импульса используется EMA (Exponential Moving Average). Также вместо использования фиксированных уровней, которые надо было бы настраивать для каждой комбинации символа, таймфрейма и периода расчета, в этой версии для уровней используется прерывистая сигнальная линия. Таким образом уровни настраиваются самостоятельно.

Использование:

Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.