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Индикаторы

DSL synthetic ema momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание:

Идея была найдена на одном из форумов (для другой торговой платформы). Однако там индикатор был настроен на один инструмент, так что было изменено почти все, кроме основной идеи: рассчитать "импульс" пяти скользящих средних и объединить их в один синтетический импульс.

В этой версии:

Для расчета синтетического импульса используется EMA (Exponential Moving Average). Также вместо использования фиксированных уровней, которые надо было бы настраивать для каждой комбинации символа, таймфрейма и периода расчета, в этой версии для уровней используется прерывистая сигнальная линия. Таким образом уровни настраиваются самостоятельно.

Использование:

Смена цвета служит сигналом для входа или доливки.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22543

DSL synthetic super smoother momentum DSL synthetic super smoother momentum

DSL synthetic super smoother momentum

Laguerre filter - no gamma Laguerre filter - no gamma

Фильтр Лагерра без параметра gamma

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