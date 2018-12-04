代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

强力指数 - JMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2162
等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基础:

Force Index (强力指数，有时候就说”指数“) 是 Alexander Elder 在它的书 日常交易 中提出的另一个技术分析概念。

强力指数是这样计算的:

Force Index (1) = [Close (current period) – Close (prior period)] x Volume

Force Index (13) = 13-period Exponential Moving Average of Force Index (1)

13个周期数的平均体现了短期的趋势，它适合于短线交易者。100个周期的强力指数体现出长期的趋势，更适合于长线交易者。

这个版本:

在这个版本中我们使用了著名的 JMA  (Jurik 移动平均)，而不是 EMA 来进行计算。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22537

DSL 综合动量 ema DSL 综合动量 ema

DSL 综合动量 ema

DSL 综合超级动力平滑器 DSL 综合超级动力平滑器

DSL 综合超级动力平滑器

Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI

Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI

优质随机振荡指标 优质随机振荡指标

优质随机振荡指标