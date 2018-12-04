基础:

Force Index (强力指数，有时候就说”指数“) 是 Alexander Elder 在它的书 日常交易 中提出的另一个技术分析概念。

强力指数是这样计算的:

Force Index (1) = [Close (current period) – Close (prior period)] x Volume Force Index (13) = 13-period Exponential Moving Average of Force Index (1) 13个周期数的平均体现了短期的趋势，它适合于短线交易者。100个周期的强力指数体现出长期的趋势，更适合于长线交易者。

这个版本:

在这个版本中我们使用了著名的 JMA (Jurik 移动平均)，而不是 EMA 来进行计算。