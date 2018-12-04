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基础:
Force Index (强力指数，有时候就说”指数“) 是 Alexander Elder 在它的书 日常交易 中提出的另一个技术分析概念。
强力指数是这样计算的:
Force Index (1) = [Close (current period) – Close (prior period)] x Volume
Force Index (13) = 13-period Exponential Moving Average of Force Index (1)
13个周期数的平均体现了短期的趋势，它适合于短线交易者。100个周期的强力指数体现出长期的趋势，更适合于长线交易者。
这个版本:
在这个版本中我们使用了著名的 JMA (Jurik 移动平均)，而不是 EMA 来进行计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22537
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