Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1835
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Это версия Laguerre RSI со странным названием Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI. На самом деле она схожа с Laguerre RSI с адаптивностью по ATR (средний истинный диапазон).
В этой версии:
Используется адаптивность по ATR, а также фильтр Лагерра для сглаживания значений RSI. Используются две адаптации, поэтому индикатор считается "полностью адаптивным". Добавление сглаживания является отклонение от традиционной формулы (оно позволяет отфильтровывать некоторые ложные сигналы)
Использование:
В качестве сигналов можно использовать смену цвета. Индикатор может быть полезным для принятия краткосрочных решений (так как он все время адаптируется, он лучше отражает краткосрочные изменения тренда, чем долгосрочные)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22529
Force index - JMADSL synthetic ema momentum
DSL synthetic ema momentum
Индикатор Premium Stochastic OscillatorZero lag super smoother
Индикатор Super Smoother с нулевым запаздыванием