Описание:

Это версия Laguerre RSI со странным названием Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI. На самом деле она схожа с Laguerre RSI с адаптивностью по ATR (средний истинный диапазон).

В этой версии:

Используется адаптивность по ATR, а также фильтр Лагерра для сглаживания значений RSI. Используются две адаптации, поэтому индикатор считается "полностью адаптивным". Добавление сглаживания является отклонение от традиционной формулы (оно позволяет отфильтровывать некоторые ложные сигналы)



Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену цвета. Индикатор может быть полезным для принятия краткосрочных решений (так как он все время адаптируется, он лучше отражает краткосрочные изменения тренда, чем долгосрочные)



