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Индикаторы

Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1835
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Описание:

Это версия Laguerre RSI со странным названием Time Fractal Energy adaptive Laguerre RSI. На самом деле она схожа с Laguerre RSI с адаптивностью по ATR (средний истинный диапазон).

В этой версии:

Используется адаптивность по ATR, а также фильтр Лагерра для сглаживания значений RSI. Используются две адаптации, поэтому индикатор считается "полностью адаптивным". Добавление сглаживания является отклонение от традиционной формулы (оно позволяет отфильтровывать некоторые ложные сигналы)

Использование:

В качестве сигналов можно использовать смену цвета. Индикатор может быть полезным для принятия краткосрочных решений (так как он все время адаптируется, он лучше отражает краткосрочные изменения тренда, чем долгосрочные)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22529

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