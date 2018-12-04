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零延迟超级平滑器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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定义 :

很久以前，有人创建了一种 DEMA (双重平滑 EMA) 指标并称它为零延迟 EMA。因为零延迟有时候是为了调整平均类型以获得更好的延迟时使用的。

这个指标 :

这个指标使用了DEMA方法来创造一种“零延迟”的超级平滑器。因为超级平滑器已经生成了平滑的结果，“零延迟”超级平滑器也是平滑的，并且可以过滤掉许多信号。

用法 :

您可以把颜色的改变用作信号

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22525

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