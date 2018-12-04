代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

修正的 T3 - EMA 偏差 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1321
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

修正算法的产生  :

Dr. Alexander Uhl 发明了一种方法，可以用于过滤移动平均和检查信号。原来它是使用标准偏差来衡量并修正平均值的。

这个指标 :

这个指标使用了修改过的“修正”算法，它没有使用标准偏差来进行计算，而是使用了EMA偏差 (原来发布在这里 : EMA 偏差)，这样有两个结果：

  • EMA 偏差的计算比标准偏差更快，代码更加高效
  • 有些奇怪的是，这种”修正“的方法生成的信号比使用标准偏差时要少一些。这样EMA偏差对价格变化的反应更快，而这种修正对锯齿也不那么敏感。不管怎么样，在真实交易中使用它之前都建议做一些实验。

用法 :

您可以把颜色的改变用作信号

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22523

修正的超级平滑器 修正的超级平滑器

修正的超级平滑器

零延迟超级平滑器 零延迟超级平滑器

零延迟超级平滑器

Juice - EMA 偏差 Juice - EMA 偏差

Juice - EMA 偏差

带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI 带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI

带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI