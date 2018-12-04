修正算法的产生 :

Dr. Alexander Uhl 发明了一种方法，可以用于过滤移动平均和检查信号。原来它是使用标准偏差来衡量并修正平均值的。



这个指标 :

这个指标使用了修改过的“修正”算法，它没有使用标准偏差来进行计算，而是使用了EMA偏差 (原来发布在这里 : EMA 偏差)，这样有两个结果：

EMA 偏差的计算比标准偏差更快，代码更加高效

有些奇怪的是，这种”修正“的方法生成的信号比使用标准偏差时要少一些。这样EMA偏差对价格变化的反应更快，而这种修正对锯齿也不那么敏感。不管怎么样，在真实交易中使用它之前都建议做一些实验。



用法 :

您可以把颜色的改变用作信号