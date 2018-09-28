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TrendLord - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор Trend Lord отображает в отдельном окне действующую тенденцию на рынке.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
TrendLord = LWMA(MA, PeriodSQRT)
где:
PeriodSQRT = SQRT(Period)
MA - LWMA(Applied price, Period)
Восходящий тренд окрашивается зелёным цветом, нисходящий тренд окрашивается красным цветом, отсутствие тренда - серым.
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеAdaptiveRenko_Cld
Индикатор AdaptiveRenko с фоновым заполнением канала и дополнительным отображением NRTR-линии цветными значками, что позволяет визуально отслеживать сигналы тренда, присутствующие всего на одном баре
Индикатор Time Averaged MATime_Averaged_Price
Индикатор Time Averaged Price