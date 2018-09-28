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Индикаторы

TrendLord - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3041
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Трендовый индикатор Trend Lord отображает в отдельном окне действующую тенденцию на рынке.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

TrendLord = LWMA(MA, PeriodSQRT)

где:

PeriodSQRT = SQRT(Period)

MA - LWMA(Applied price, Period)

Восходящий тренд окрашивается зелёным цветом, нисходящий тренд окрашивается красным цветом, отсутствие тренда - серым.

Exp_AdaptiveRenko_Duplex Exp_AdaptiveRenko_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

AdaptiveRenko_Cld AdaptiveRenko_Cld

Индикатор AdaptiveRenko с фоновым заполнением канала и дополнительным отображением NRTR-линии цветными значками, что позволяет визуально отслеживать сигналы тренда, присутствующие всего на одном баре

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

Индикатор Time Averaged MA

Time_Averaged_Price Time_Averaged_Price

Индикатор Time Averaged Price