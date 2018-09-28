Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Индикатор AdaptiveRenko с фоновым заполнением канала и дополнительным отображением NRTR-линии цветными значками, что позволяет визуально отслеживать сигналы тренда, присутствующие всего на одном баре