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Time_Averaged_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Time Averaged Moving Average - это скользящая средняя, построенная на данных индикатора Time Averaged Price и рисует сглаженную линию, значения которой рассчитываются по ценам в заданном диапазоне.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Smoothing period - период сглаживания
- Smoothing method - метод сглаживания
Расчёт:
TAMA = MA(TAP, Smoothing period, Smoothing method)
где:
Расчёт TAP зависит от выбранной цены расчёта (Applied price):
- Close price: TAP = Close[Period-1]
- Open price: TAP = Open[Period-1]
- High price: TAP = Max
- Low price: TAP = Min
- Median price: TAP = (Max+Min)/2.0
- Typical price: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
- Weighted price: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0
Min, Max - минимальная цена Low и максимальная цена High в диапазоне Period
Индикатор Time Averaged Price для расчёта не требуется - рассчитывается самостоятельно.
Рис.1. Time Averaged MA, Close
Рис.2. Time Averaged MA, High
Рис.3. Time Averaged MA, Low
Рис.4. Time Averaged MA, Median
Рис.5. Time Averaged MA, Weighted
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте
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