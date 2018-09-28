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Time_Averaged_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Time Averaged Price рисует линию, значения которой рассчитываются по ценам в заданном диапазоне.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт зависит от выбранной цены расчёта:
- Close price: TAP = Close[Period-1]
- Open price: TAP = Open[Period-1]
- High price: TAP = Max
- Low price: TAP = Min
- Median price: TAP = (Max+Min)/2.0
- Typical price: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
- Weighted price: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0
где:
Min, Max - минимальная цена Low и максимальная цена High в диапазоне Period
Рис.1. Time Averaged Price, Close
Рис.2. Time Averaged Price, High
Рис.3. Time Averaged Price, Low
Рис.4. Time Averaged Price, Median
Рис.5. Time Averaged Price, Weighted
Time_Averaged_MA
Индикатор Time Averaged MATrendLord
Индикатор Trend Lord
SRSI
Индикатор Slow RSISmoothed_RSI
Индикатор Smoothed RSI