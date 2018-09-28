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Индикаторы

Time_Averaged_Price - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1609
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Time Averaged Price рисует линию, значения которой рассчитываются по ценам в заданном диапазоне.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт зависит от выбранной цены расчёта:

  • Close price: TAP = Close[Period-1]
  • Open price: TAP = Open[Period-1]
  • High price: TAP = Max
  • Low price: TAP = Min
  • Median price: TAP = (Max+Min)/2.0
  • Typical price: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
  • Weighted price: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0

где:

Min, Max - минимальная цена Low и максимальная цена High в диапазоне Period

Рис.1. Time Averaged Price, Close


Рис.2. Time Averaged Price, High


Рис.3. Time Averaged Price, Low


Рис.4. Time Averaged Price, Median


Рис.5. Time Averaged Price, Weighted

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

Индикатор Time Averaged MA

TrendLord TrendLord

Индикатор Trend Lord

SRSI SRSI

Индикатор Slow RSI

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

Индикатор Smoothed RSI