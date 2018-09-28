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Индикаторы

AdaptiveRenko_Cld - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1931
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AdaptiveRenko с фоновым заполнением канала и дополнительным отображением NRTR-линии цветными значками, что позволяет визуально отслеживать сигналы тренда, присутствующие всего на одном баре.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRenko_Cld

Рис.1. Индикатор AdaptiveRenko_Cld

Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_ColorMETRO_Duplex Exp_ColorMETRO_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_AdaptiveRenko_Duplex Exp_AdaptiveRenko_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

TrendLord TrendLord

Индикатор Trend Lord