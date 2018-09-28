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Exp_AdaptiveRenko_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1670
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

  1. Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
  2. Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для лонгов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L магик номер
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для шортов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S магик номер
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.

input bool    L_PosOpen=true;       //L Разрешение для входа в лонг
input bool    L_PosClose=true;      //L Разрешение для выхода из лонгов

А после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AdaptiveRenko.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.


Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.2. График результатов тестирования.



Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

AdaptiveRenko_Cld AdaptiveRenko_Cld

Индикатор AdaptiveRenko с фоновым заполнением канала и дополнительным отображением NRTR-линии цветными значками, что позволяет визуально отслеживать сигналы тренда, присутствующие всего на одном баре

Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

TrendLord TrendLord

Индикатор Trend Lord

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

Индикатор Time Averaged MA