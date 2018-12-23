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TrendLord - MetaTrader 5脚本

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趋势主宰顺势跟踪指标在单独的窗口中显示当前的行情趋势。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算:

TrendLord = LWMA(MA, PeriodSQRT)

其中:

PeriodSQRT = SQRT(Period)

MA - LWMA(Applied price, Period)

上升趋势为绿色，下行趋势为红色。 横盘走势为灰色。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22515

Exp_UltraFatl_Duplex Exp_UltraFatl_Duplex

两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 UltraFatl 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置

AdaptiveRenko_Cld_HTF AdaptiveRenko_Cld_HTF

AdaptiveRenko_Cld 指标，输入参数中有时间帧选项

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

时间平均均线指标

Time_Averaged_Price Time_Averaged_Price

时间平均价格指标