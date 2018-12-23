请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
趋势主宰顺势跟踪指标在单独的窗口中显示当前的行情趋势。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
计算:
TrendLord = LWMA(MA, PeriodSQRT)
其中:
PeriodSQRT = SQRT(Period)
MA - LWMA(Applied price, Period)
上升趋势为绿色，下行趋势为红色。 横盘走势为灰色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22515
Exp_UltraFatl_Duplex
两套相同的交易系统（针对多头和空头）基于同一 UltraFatl 指标信号，可在一个智能交易系统中以不同方式配置AdaptiveRenko_Cld_HTF
AdaptiveRenko_Cld 指标，输入参数中有时间帧选项
Time_Averaged_MA
时间平均均线指标Time_Averaged_Price
时间平均价格指标