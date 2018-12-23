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时间平均均线是基于 时间平均价格指标 的均线。 它绘制一条平滑的线，其值由指定范围内的价格计算。
它有四个输入:
- Period - 计算周期
- Applied price
- Smoothing period
- Smoothing method
计算:
TAMA = MA(TAP, Smoothing period, Smoothing method)
其中:
TAP 计算取决于所选的计算价格（Applied price）:
- 收盘价: TAP = Close[Period-1]
- 开盘价: TAP = Open[Period-1]
- 最高价: TAP = Max
- 最低价: TAP = Min
- 中间价: TAP = (Max+Min)/2.0
- 典型价格: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
- 加权价: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0
Min, Max - Period 范围内的最低价和最高价
计算不需要 时间平均价格。
图例 1. Time Averaged MA, Close
图例 2. Time Averaged MA, High
图例 3. Time Averaged MA, Low
图例 4. Time Averaged MA, Median
图例 5. Time Averaged MA, Weighted
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22514
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