Расчёт:

где:

ChgRatio =NetChgAvg / TotChgAvg

TotChgAvg = PrevTotChgAvg + SF * (Abs(Change) - PrevTotChgAvg)

NetChgAvg = PrevNetChgAvg + SF * (Change - PrevNetChgAvg)

Change= MA - PrevMA

SF = 1.0 / Period

MA - EMA(Applied price, Smoothing)

