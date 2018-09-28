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SRSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Slow Relative Strength Index был описан в "Stock&Commodities" в июле 2015г.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Smoothing - период сглаживания
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Middle level - средний уровень
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
SRSI = 50.0 * (1.0+ChgRatio)
где:
ChgRatio =NetChgAvg / TotChgAvg
TotChgAvg = PrevTotChgAvg + SF * (Abs(Change) - PrevTotChgAvg)
NetChgAvg = PrevNetChgAvg + SF * (Change - PrevNetChgAvg)
Change= MA - PrevMA
SF = 1.0 / Period
MA - EMA(Applied price, Smoothing)
Time_Averaged_Price
Индикатор Time Averaged PriceTime_Averaged_MA
Индикатор Time Averaged MA
Smoothed_RSI
Индикатор Smoothed RSISineWMA
Индикатор Sine Weighted MA