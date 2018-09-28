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Индикаторы

SRSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1732
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Slow Relative Strength Index был описан в "Stock&Commodities" в июле 2015г.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing - период сглаживания
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Middle level - средний уровень
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

SRSI = 50.0 * (1.0+ChgRatio)

где:

ChgRatio =NetChgAvg / TotChgAvg
TotChgAvg = PrevTotChgAvg + SF * (Abs(Change) - PrevTotChgAvg)
NetChgAvg = PrevNetChgAvg + SF * (Change - PrevNetChgAvg)
Change= MA - PrevMA
SF = 1.0 / Period

MA - EMA(Applied price, Smoothing)


Time_Averaged_Price Time_Averaged_Price

Индикатор Time Averaged Price

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

Индикатор Time Averaged MA

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

Индикатор Smoothed RSI

SineWMA SineWMA

Индикатор Sine Weighted MA