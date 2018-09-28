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Smoothed_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Smoothed RSI - сглаженный RSI. Строится на основе данных скользящей средней.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Source period - период исходных данных для расчёта (МА)
- Source method - метод расчёта исходных данных (МА)
- Source applied price - цена расчёта исходных данных (МА)
- Smoothed RSI period - период сглаживания
- Smoothed RSI method - метод сглаживания
- Top level - верхний уровень
- Bottom level - нижний уровень
Расчёт:
SmRSI = 100.0-(100.0 / (1.0+AvgPositive / AvgNegative))
где:
AvgPositive = MA(Pos, Smoothed RSI period, Smoothed RSI method)
AvgNegative = MA(Neg, Smoothed RSI period, Smoothed RSI method)
- Если Diff > 0
Pos = Diff, Neg = 0
- Если Diff < 0
Pos = 0, Neg = -Diff
Diff = MA - Close
MA - MA(Source applied price, Source period, Source method)
По сравнению со стандартным RSI, этот индикатор имеет особенность: Когда цена падает, SmRSI растёт, и наоборот.
SRSI
Индикатор Slow RSITime_Averaged_Price
Индикатор Time Averaged Price
SineWMA
Индикатор Sine Weighted MANormalized_Moving_Average_Slope
Индикатор Normalized Moving Average Slope