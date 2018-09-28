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Индикаторы

Smoothed_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Smoothed RSI - сглаженный RSI. Строится на основе данных скользящей средней.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Source period - период исходных данных для расчёта (МА)
  • Source method - метод расчёта исходных данных (МА)
  • Source applied price - цена расчёта исходных данных (МА)
  • Smoothed RSI period - период сглаживания
  • Smoothed RSI method - метод сглаживания
  • Top level - верхний уровень
  • Bottom level - нижний уровень

Расчёт:

SmRSI = 100.0-(100.0 / (1.0+AvgPositive / AvgNegative))

где:

AvgPositive = MA(Pos, Smoothed RSI period, Smoothed RSI method)
AvgNegative = MA(Neg, Smoothed RSI period, Smoothed RSI method)

  • Если Diff > 0
    Pos = Diff, Neg = 0
  • Если Diff < 0
    Pos = 0, Neg = -Diff

Diff = MA - Close
MA - MA(Source applied price, Source period, Source method)

По сравнению со стандартным RSI, этот индикатор имеет особенность: Когда цена падает, SmRSI растёт, и наоборот.

SRSI SRSI

Индикатор Slow RSI

Time_Averaged_Price Time_Averaged_Price

Индикатор Time Averaged Price

SineWMA SineWMA

Индикатор Sine Weighted MA

Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

Индикатор Normalized Moving Average Slope