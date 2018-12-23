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Time_Averaged_Price - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(12)
已发布:
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时间平均价格绘制由指定范围内价格计算出的数值。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price

计算取决于所选的计算价格:

  • 收盘价: TAP = Close[Period-1]
  • 开盘价: TAP = Open[Period-1]
  • 最高价: TAP = Max
  • 最低价: TAP = Min
  • 中间价: TAP = (Max+Min)/2.0
  • 典型价格: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
  • 加权价: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0

其中:

Min, Max - Period 范围内的最低价和最高价

图例 1. 时间平均价格, Close


图例 2. 时间平均价格, High


图例 3. 时间平均价格, Low


图例 4. 时间平均价格, Median


图例 5. 时间平均价格, Weighted

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22512

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

时间平均均线指标

TrendLord TrendLord

趋势主宰指标

SRSI SRSI

慢速 RSI 指标

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

平滑的 RSI 指标