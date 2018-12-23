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时间平均价格绘制由指定范围内价格计算出的数值。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期
- Applied price
计算取决于所选的计算价格:
- 收盘价: TAP = Close[Period-1]
- 开盘价: TAP = Open[Period-1]
- 最高价: TAP = Max
- 最低价: TAP = Min
- 中间价: TAP = (Max+Min)/2.0
- 典型价格: TAP = (Max+Min+Close)/3.0
- 加权价: TAP = (Max+Min+2.0*Close)/4.0
其中:
Min, Max - Period 范围内的最低价和最高价
图例 1. 时间平均价格, Close
图例 2. 时间平均价格, High
图例 3. 时间平均价格, Low
图例 4. 时间平均价格, Median
图例 5. 时间平均价格, Weighted
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22512
Time_Averaged_MA
时间平均均线指标TrendLord
趋势主宰指标
SRSI
慢速 RSI 指标Smoothed_RSI
平滑的 RSI 指标