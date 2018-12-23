请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
股票＆商品（2015 年 7 月）描述了慢速相对强弱指数。
它有六个输入参数:
- Period - 计算周期
- Smoothing - 平滑周期
- Applied price
- Overbought - 超买等级
- Middle level - 中间等级
- Oversold - 超卖等级
计算:
SRSI = 50.0 * (1.0+ChgRatio)
其中:
ChgRatio =NetChgAvg / TotChgAvg
TotChgAvg = PrevTotChgAvg + SF * (Abs(Change) - PrevTotChgAvg)
NetChgAvg = PrevNetChgAvg + SF * (Change - PrevNetChgAvg)
Change= MA - PrevMA
SF = 1.0 / Period
MA - EMA(Applied price, Smoothing)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22511
Time_Averaged_Price
时间平均价格指标Time_Averaged_MA
时间平均均线指标
Smoothed_RSI
平滑的 RSI 指标SineWMA
正弦加权 MA 指标