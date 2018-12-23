代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SRSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2032
等级:
(14)
已发布:
SRSI.mq5 (11.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

股票＆商品（2015 年 7 月）描述了慢速相对强弱指数。

它有六个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Smoothing - 平滑周期
  • Applied price
  • Overbought - 超买等级
  • Middle level - 中间等级
  • Oversold - 超卖等级

计算:

SRSI = 50.0 * (1.0+ChgRatio)

其中:

ChgRatio =NetChgAvg / TotChgAvg
TotChgAvg = PrevTotChgAvg + SF * (Abs(Change) - PrevTotChgAvg)
NetChgAvg = PrevNetChgAvg + SF * (Change - PrevNetChgAvg)
Change= MA - PrevMA
SF = 1.0 / Period

MA - EMA(Applied price, Smoothing)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22511

Time_Averaged_Price Time_Averaged_Price

时间平均价格指标

Time_Averaged_MA Time_Averaged_MA

时间平均均线指标

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

平滑的 RSI 指标

SineWMA SineWMA

正弦加权 MA 指标