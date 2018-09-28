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Индикаторы

Normalized_Moving_Average_Slope - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1878
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Normalized Moving Average Slope рассчитывает наклон скользящей средней в процентах от ATR.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта MA
  • ATR period - период расчёта ATR
  • Method - метод расчёта MA
  • Applied price - цена расчёта MA

Расчёт:

NMAS = 100.0 * (MA-PrevMA) / ATR

где:

MA - MA(Applied price, MA period, Method)
ATR - ATR(ATR period)

SineWMA SineWMA

Индикатор Sine Weighted MA

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

Индикатор Smoothed RSI

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

Индикатор MACD Flat Trend

FoM FoM

Индикатор Freedom of Movement