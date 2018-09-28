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Normalized_Moving_Average_Slope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Normalized Moving Average Slope рассчитывает наклон скользящей средней в процентах от ATR.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта MA
- ATR period - период расчёта ATR
- Method - метод расчёта MA
- Applied price - цена расчёта MA
Расчёт:
NMAS = 100.0 * (MA-PrevMA) / ATR
где:
MA - MA(Applied price, MA period, Method)
ATR - ATR(ATR period)
SineWMA
Индикатор Sine Weighted MASmoothed_RSI
Индикатор Smoothed RSI
MACD_Flat_Trend
Индикатор MACD Flat TrendFoM
Индикатор Freedom of Movement