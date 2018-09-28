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Индикаторы

MACD_Flat_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2806
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор MACD Flat Trend - сигнально-информационный индикатор на основе индикатора MACD.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
  • Applied price - цена расчёта MACD

Расчёт:

  • Если сигнальная линия ниже линии MACD и MACD выше ноля, то ставится зелёная метка
  • Если сигнальная линия выше линии MACD и MACD ниже ноля, то ставится красная метка
  • Иначе -  ставится серая метка




Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

Индикатор Normalized Moving Average Slope

SineWMA SineWMA

Индикатор Sine Weighted MA

FoM FoM

Индикатор Freedom of Movement

FanMA2 FanMA2

Индикатор FanMA Avg