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MACD_Flat_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD Flat Trend - сигнально-информационный индикатор на основе индикатора MACD.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
- Applied price - цена расчёта MACD
Расчёт:
- Если сигнальная линия ниже линии MACD и MACD выше ноля, то ставится зелёная метка
- Если сигнальная линия выше линии MACD и MACD ниже ноля, то ставится красная метка
- Иначе - ставится серая метка
Normalized_Moving_Average_Slope
Индикатор Normalized Moving Average SlopeSineWMA
Индикатор Sine Weighted MA